〈北部〉花蓮吉安鄉北昌地目變更 劉曉玫：回饋金專款專用

2018-10-26

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉北昌地區因地目變更，由輕工業區變成住宅區，居民依法應繳交回饋金，很多住戶大喊吃不消，花蓮縣長候選人劉曉玫昨提出政見，當選後保證將收取的回饋金成立專案信託管理，用在吉安當地公共建設上，絕不會挪用去其他地方使用。

俗稱北昌輕工業區的吉安住一住宅區，在一九七五年經內政部公告為輕工業區，二○○四年由縣府才正式討論變更為住一住宅區，總共四十三個單元計七十二公頃，但居民必須繳納上百萬元的地目變更回饋金給縣府，很多住戶大喊吃不消陳抗多年，前縣長傅崐萁設定今年十二月廿五日為回饋金繳費優惠期限最後期限，若超過期限，民眾的回饋金繳費標準由二○○四至二○○九年的六年平均公告現值，提高到當年度公告現值。

劉曉玫抨擊說，回饋金繳納政策造成當地民眾極大經濟負擔與精神壓力，徐榛蔚有可能推翻老公的不合理政策嗎？唯有縣長換人做，才有改變的機會。

若能當選縣長，會在三個月內召開都市計畫委員會，修正吉安住一住宅區土地使用管制有關回饋金等相關規定，縣府收取的回饋金成立信託專款專用，用於吉安相關公共建設，繁榮當地。

主張調降回饋金比例 5年分期繳

劉曉玫強調說，變更用地並非當地居民所願，許多鄉親的房屋是自住而非投資，從輕工業區變更為住宅區對他們而言並沒有實質好處。

她主張把回饋金比例由廿八％降到廿％，其次計費標準改為二○○四年公告現值，第三是回饋金可選擇五年分期、不加計利息繳清，第四是回歸原來工業區退縮三米的規定，避免街道建築線不整齊。