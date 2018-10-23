〈台北都會〉板橋北門街公辦都更完工 住戶回新厝團圓

2018-10-23

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區北門街公辦都更案，歷經十三年的努力終於完工，原本低矮破舊的房屋，搖身一變成為十五層大樓，樓下就是派出所，安全守護加倍，預計今年底交屋；住戶昨天先在新家舉行團圓茶會，搓湯圓、切蛋糕慶祝，八十二歲的林玉鳳說：「終於等到這一天了，好開心！」

歷經13年 預計今年底交屋

市府都市更新處長張溫德表示，此案基地面積一八九五平方公尺，緊鄰熱鬧的黃石市場及國定古蹟林家花園，生活機能佳，全區公有地比率約三十七．七三％，市有地與國有地共約七一四平方公尺，私有土地約六十二．二七％、約一一八○平方公尺，土地使用分區是商業區。

張溫德說，當地原為低矮老舊的房屋，公、私有地交雜持分，許多房屋損壞、倒塌，因產權複雜而修復困難，在台北縣時期進行公辦都更，二○○五年送件申請，事業計畫及權利變換計畫分別在二○一○年、二○一五年核定，二○一六年動工，今年完工。

15層大樓 板橋派出所進駐

都市更新處更新事業科長徐子宏指出，都更後改建為一棟地下四層、地上十五層的大樓，共有一二九戶，包含一二二戶住宅及四戶店舖，另有三戶提供給警察局使用，未來由板橋派出所進駐，國有財產署分回六戶，新北市府分回四戶，規劃做社會住宅，所有權人共分回三十三戶，其中十一戶為原住戶，其餘是地主，剩餘住宅由建商出售，最快今年底或明年初交屋。

政府分回10戶 規劃做社會住宅

朱立倫昨天參加住戶的團圓茶會，他意有所指地表示，市府積極辦理都市更新，「推動速度比他就任之前快了三倍」，但仍要持續努力，希望以十倍的速度加速都更；他說，公辦都更創造多贏，住戶擁有完善的居住品質，成功改造老舊城區風貌，希望透過公辦都更的示範，帶動周邊老舊社區加入都更的行列。

五十二歲住戶鄭錦清說，住家原為四樓透天厝，但土地面積不大，單層只有七、八坪，四個孩子出生、長大，住不下只好舉家搬遷，只剩母親留在老家，都更整合的過程很辛苦，前後洽談八年之久，如今見到嶄新的房屋落成，心裡很欣慰，希望趕快「入新厝」和母親團聚；六十七歲住戶江黃文喜也說，原有的矮房屋齡超過五十年，漏水又龜裂，因持有土地面積太小，難以自行改建，如今終於有了好結果，辛苦等待多年是值得的。