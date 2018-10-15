〈台北都會〉基市打造國門廣場 擬拆舊站圓環、陸橋

2018-10-15

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆舊火車站前的環境，五十年不變，基隆市政府規劃「國門廣場計畫」，將拆除陸橋、圓環，改善水岸休閒空間，將是基隆火車站暨西二西三碼頭都市更新最後一塊拼圖。

西岸會展及旅運大樓 明年可動工

都市發展處長徐燕興說，基隆火車站暨西二西三碼頭的都更案，業者要投資百億元，幾次招商都乏人問津，市府與港務公司共同推動「西岸會展及旅運智慧大樓」。港務公司指出，西岸會展及旅運智慧大樓預計興建三十二至三十四層樓，除了會展中心外，還設旅館，準備招商，由民間投資九十億元興建，順利的話明年可動工，捷運輕軌也會延伸到會展中心。

另外，西二西三倉庫港務公司也將投入四．八億元，規劃做為第二旅客服務中心，並打造創意倉庫，目前已完成設計，正上網招標中，順利的話二○一九年底完工。

客運、公車遷轉運站後 規劃步道、廣場

至於舊火車站前的圓環，五十幾年來都不變，年底忠一路貫通銜接中山一、二路，城際客運轉運站完成後，圓環的交通量大幅減少，市府規劃做為國門廣場，成為水岸休閒空間。

徐燕興指出，將來國光客運臨時站和公車總站都會遷入城際客運轉運站，一信陸橋和圓環都會拆除，整體規劃為人行步道和廣場，從西岸會展與旅運智慧大樓、西二西三文創園區、國門廣場、海洋廣場，一直串聯到東岸多功能郵輪轉運中心。

國門廣場計畫由宋鎮邁的一口規劃設計顧問公司規劃，日前完成細部設計的評選，城際客運轉運站完工後，就進行國門廣場改造。

市長林右昌說，國門廣場將打造國際級海港水岸空間，提供民眾多元休憩活動。