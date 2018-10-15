〈中部〉翁金珠站台 力挺魏明谷連任

2018-10-15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化縣長魏明谷連任前晚在鹿港舉辦首場造勢晚會，許久未見的前縣長翁金珠現身站台，由於翁、魏近來很少在公開場合互動，吸引全場目光，認為翁魏兩人終於「破冰」；昨翁金珠現身員林市長參選人陳秋蓉競選總部成立大會，再度與魏明谷同台，令支持者士氣大增！

國策顧問翁金珠昨天表示，她已經從政治退休，目前擔任北部一家民間公司執行長，只要有時間就會來輔選站台，她希望魏明谷能夠連任，讓彰化建設能夠延續下去！

翁金珠與魏明谷接連兩天同台，雖然翁金珠前晚上台沒有致詞，但直接站在魏明谷旁邊，力挺之情溢於言表。

「這不是破冰，本來感情就很好！」魏明谷強調，翁金珠是他的恩師，他三十多年前就擔任翁金珠的秘書，他都叫她「翁老師」，他踏上政治路，也是翁金珠一路栽培。

魏明谷表示，翁金珠擔任國大代表時，他當翁的秘書；翁當選立委，他就在翁的栽培下當選縣議員；接著翁當選縣長，他也跟著進軍國會當選立委，從政之路走來，都跟著「翁老師」的腳步前進，所以在選完立委之後，也參選縣長，在縣長就職典禮上，首先就是感謝翁金珠，因為有這位「恩師」，才能有機會成為彰化縣大家長，來為民服務。

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