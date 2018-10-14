〈南部〉滿州琅嶠鷹季 萬隻上演鷹柱、鷹海

2018-10-14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕每年雙十節前後，屏東恆春半島最有名的過境猛禽灰面鵟鷹都會準時報到，墾管處選在本週末舉辦「琅嶠鷹季」活動，下午三點後，灰面鵟鷹如期大批過境，落日前就超過一萬隻灰面鵟鷹上演鷹柱、鷹海景觀，數量創下近日新高，數千賞鷹迷驚呼連連。

灰面鵟鷹過境 鷹迷捕捉美景

滿州中午過後開始吹起徐徐落山風，灰面鵟鷹乘著風勢不斷在空中表演，時而俯衝，時而形成一道鷹柱交叉穿梭，偶爾集中盤旋行程「鷹海」景觀，傍晚甚至出現如塞車般的「塞鷹」現象，屏200縣道旁都能看到陸續進場過夜的鷹群。

賞鷹熱門的里德橋、滿州國中附近，專業鷹迷的大砲長鏡頭排成一列，平時寧靜的山區，在遊客齊聚下熱鬧了起來，樹林內也傳出獵人鞭炮驅趕棲息的灰面鵟鷹，保七總隊第八大隊也部署警力護鷹。

秋季專屬盛會 飯店搶攻商機

為了讓賞鷹迷們體驗更多在地特色，墾管處設置生態環教攤位、原民文化攤位、社區生態旅遊攤位、環境電影院等，現場架設望遠鏡供遊客欣賞群鷹盤旋的英姿，打造恆春半島秋季專屬的賞鷹嘉年華會。

墾丁猛禽達人蔡乙榮指出，本季兩大過境猛禽累計數量穩定，赤腹鷹累積於十八萬隻（為歷年秋季數量排序第三高）、灰面鵟鷹兩萬六千餘隻，近期過境高峰，南下賞鷹的民眾大多不會失望而歸。

為了搶攻賞鷹商機，墾丁福華飯店等業者也推出賞鷹專車接送，位在「落鷹處」的滿州小墾丁度假村，更推出超划算的賞鷹套裝行程，營造十月份恆春半島追鷹的秋季觀光商機。