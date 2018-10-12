〈台北都會〉淡江大橋經費 新北：九月十日就說願攤19.21億

2018-10-12

〔記者何玉華／新北報導〕一波三折的淡江大橋主橋段工程，流標七次後終於有業者投標，如今卻因經費分攤而無法動工，行政院長賴清德九日在立法院答詢表示，「新北市政府對於經費分擔尚未明確表態」；對此，市府交通局昨天澄清說，今年九月十日就已函覆公路總局，明確表示願意分攤十九．二一億元，請行政院儘速同意修正計畫，以利工程推動。

民進黨立委呂孫綾九日在立法院質詢賴清德，她表示淡江大橋是地方民眾引頸期盼的國際級橋梁，但至今毫無進展，要求行政院加快腳步、推動建設進行。

交通部長吳宏謀答覆說，主橋段經費增加的五十七．六四億元，需要中央、內政部營建署和新北市府共同分擔，過去一直卡在新北市府沒有明確表態，工程進度才延宕，新北市府最近已有公文來函，會重新擬定建設計畫並加速推動。賴清德也說，新北市府未明確表態經費如何分攤。

市府交通局澄清說，已依交通部公路總局建議，同意由交通部、營建署及新北市府均分增加的五十七．六四億元經費，新北市將分攤十九．二一億元，並無回復不明確情形，淡江大橋主橋段因七次流標而不斷修正建設計畫，市府考量淡江大橋可紓解淡海新市鎮開發而衍生的交通需求，並改善台二線竹圍段到關渡大橋的交通壅塞，還能擴大台六十一、六十四線快速公路服務範圍，因此願意依照公路總局建議的分攤三分之一、共十九．二一億元。