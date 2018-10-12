〈北部〉免費營養午餐挨批 林陣營：僅總預算1%

2018-10-12

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣議員劉添梧、陳俊宇等人，砲轟國民黨宜蘭縣長參選人、羅東鎮長林姿妙的營養午餐免錢政見，是「妙氏騙局」，因為宜蘭縣政府根本無財源支應，高喊錢要花在刀口上、免費不如智慧；林姿妙陣營回應，宜縣學童營養午餐只要縣府總預算的一％，營養午餐免錢一定做得到。

全縣一年2.4億 2縣議員質疑無財源

羅東鎮公所去年編列八千萬元預算，鎮內國中小學、公立幼兒園營養午餐今年起免費，她參選縣長競選政見，也力推營養午餐免錢、讀書免錢，引起各界不同評價。

劉添梧、陳俊宇昨召開記者會，批林的營養午餐免錢是「妙氏騙局」。劉添梧說，羅東財源好要感謝前鎮長林聰賢推動公共造產創造財源，林姿妙現在強推免費政策，全縣一年估計二‧四億元，如果施行下去，既有活動童玩節、綠博因欠缺財源將辦不下去；陳俊宇說，社會福利不該齊頭式平等，補助用在照顧弱勢，才是實現社會公平的福利措施，公部門財源有限，錢應花在刀口上。

陳歐珀競選總部副主委、前宜蘭社區大學校長張捷隆指出，營養午餐要讓真正有需要者吃得到，不是人人都吃得到卻犧牲品質，教育現場有許多問題待解決，譬如提升校園軟硬體設備，提供孩子優質學習空間，不要老是講免費，應追求智慧。

林姿妙陣營回批 換人做定能完成

林姿妙陣營發表聲明回批，全國蚊子館花掉兩千三百多億元，足夠台灣孩子吃營養午餐十七年，宜蘭縣中興文創園區斥資二十九億元，成了全縣最大蚊子館，學童營養午餐只要縣府總預算的一％，民進黨陣營如果連這樣的事都做不到，縣民還能有所期望嗎？如果沒智慧，縣長就換人做。

林姿妙陣營說，羅東以前沒有免費營養午餐，林姿妙確確實實做到了，這就是能力，這項政策交給她來做，一定能夠完成。