〈北部〉竹南市區11月修路 延後停車收費

2018-10-11

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮市區停車亂象層出不窮，竹南鎮公所擬實施路邊停車收費，解決臨停車位不足問題，但原預計年底前上路的收費政策，卻因市區部分道路即將進行前瞻計畫道路改善工程，使得停車格假放樣作業無法進行，路邊停車收費實施期程也因此被迫延宕，政策恐添變數。

解決亂停 原訂年底上路

苗栗縣竹南鎮人口數逾八萬五千多人，再加上緊鄰科學園區，遷入人口急速增加，卻也導致市區停車位不足，部分地區停車供需失衡，儘管竹南國中地下停車場日前啟用，釋出兩百多個車位，但仍難解決市區停車亂象問題。

對此，竹南鎮公所決議跟進苗栗市及頭份市，規劃將環市路內市區範圍及主要市區道路辦理路邊停車格收費，預計將可增加一千兩百個收費停車格。

停車格收費測試無法進行

但鎮長康世明表示，原希望在卸任前實施停車收費，但卻因部分市區道路十一月將進行前瞻計畫道路改善工程，屆時停車格假放樣定點恐被破壞，無法進行測試，因此期程被迫延宕。

公所：實施期程將再研議

竹南公所建設課解釋，停車收費計畫案已完成期末報告，後續將辦理會勘、假放樣等作業，並與沿路居民取得共識後才會確定停車格位置，但因新南里地區正進行污水下水道工程、部分市區道路也即將進行改善工程，假放樣作業勢必延後，實施期程視工程進度再研議。