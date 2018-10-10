〈南部〉經濟效益低 東港觀光鐵道恐出局

2018-10-10

〔記者陳彥廷／屏東報導〕交通部鐵道局日前已將「東港觀光鐵道可行性研究」送交交通部，全案共提出四路線，據傳在各種情境模擬下，經濟上都不具備可行性，該軌道計畫是否能落實充滿變數。

鐵道局提4案 不符經濟效益

馬政府推動「藍色海洋經濟」時就已提出台鐵東港支線復駛，後納入前瞻基礎建設，鐵道局委辦可行性研究，共有台鐵復駛、新建輕軌兩方案，輕軌案中預留和高雄輕軌介接的可能性，又有三個路線選項，但在財務及未來營運上皆難過關。

東港觀光鐵道可行性研究以大鵬灣風景區的遊客及通往小琉球的碼頭觀光客為主要運量來源，區域通勤為輔。

台鐵東港支線因運量低而廢線，復駛案因會增加平交道，都引來地方強烈反彈，雖本案因用地徵收少，距離僅六公里，預估不到廿億元就可興建，加上車輛後勤為台鐵，成本最低，但今年十月初東港新行政中心工程於舊東港火車站基地動土後，此案宣告破局。

輕軌案（LRT）三選項，首案為台鐵鎮安站沿舊線出岔至大鵬灣入口後左轉，再沿環灣道路往北至船頭路口；第二案亦從鎮安出岔，沿國道三號橋下到嘉新路口；第三案則是審查主選項，從台鐵林邊站沿鐵軌高架下方至台十七線左轉，到國道三號再左轉入環灣道路至嘉新路口站。

主選項逾30億 難覓到經營者

據透露，主選項需花費逾卅億元興建，不論是以基礎運量或樂觀運量評估，未來三十年皆不具經濟可行性，且日後營運也困難重重，不論公辦民營、完全民營及公私合夥，都難覓到經營者。

顧問公司日前發出問卷蒐集地方意見，近七成答卷者希望有軌道進東港。不過，鐵道局官員回應，問卷係是為補足合約規範，參考性不高。