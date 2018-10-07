〈北部〉徐榛蔚爭鐵路高架化 劉曉玫批打假球

2018-10-07

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨花蓮縣長參選人徐榛蔚近日向交通部爭取興建「花蓮—吉安」鐵路高架化，民進黨縣長參選人劉曉玫昨批徐「打假球」。劉說，「前縣府」花了三百萬元規劃「鐵路西移」案，毫無可行性，「前縣府」後來改為支持立委蕭美琴的原線高架化計畫，卻遲未提可行性評估。劉曉玫說，希望邀請徐榛蔚針對鐵路高架化進行政策辯論，讓新方案更具可行性；不過徐陣營並未回應劉陣營的辯論邀請。

劉曉玫邀辯論 徐陣營未回應

徐榛蔚日前發新聞稿強調「花蓮—吉安鐵路高架化勢在必行」，花蓮至吉安約六公里，計有七個平面平交道、五個地下涵管，平面平交道導致每日交通打結，地下涵管更是逢雨積水，希望交通部把高架化計畫納入花東鐵路雙軌化一併評估，切勿陷入「做衣服、改衣服、修衣服」窘境。

劉批「前縣府」遲未提可行性評估

劉曉玫批評，「花蓮—吉安」鐵路原線立體化，是立委蕭美琴首先提出，爭取與行政院的花東鐵路雙軌化合併推動，但事實上，前縣長傅崐萁主政時，在二○一三年要求中央補助三百萬元進行顧問公司做高架化可行性評估，但二○一六年完成的評估報告卻建議鐵路西移到中央路，導致總經費暴增至二百九十億元，也延宕了大花蓮地區鐵路立體化的時程。

劉曉玫強調，如鐵路西移，需大規模徵收土地之外，還要遷移花蓮、吉安二個車站，毫無可行性。之後，因為經費太高，交通部回應花蓮縣府需負擔九十億元，前縣長傅崐萁及立委徐榛蔚才轉而支持蕭的原地高架方案；然而，一年多過去了，「前縣府」仍未對原線高架化提出評估報告。劉曉玫痛批，傅、徐二人只會一再喊話、把責任推給中央，還能有什麼作為？強調自己當選後「絕不打假球！」縣府會盡速完成可行性評估報告，與中央合作，以利後續流程進行。

針對鐵路高架化議題，今年初交通部鐵路改建工程局回應，為使鐵路立體化工程能整合都市發展及土地開發，以發揮鐵路立體化的效益，目前尚須由花蓮縣政府按都市發展需求及願景，評估立體化計畫範圍，並完成可行性研究報告提報交通部後，即可依「鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」審議。