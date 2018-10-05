〈南部〉期待一甲子 南美館一館17日試營運

2018-10-05

〔記者劉婉君／台南報導〕台南人殷切期待一甲子的台南市美術館，一館將於十七日開門試營運，一、二館則預計十二月十五日正式開館，明年三月之前免費入館。館內成立「美術科學研究中心」，為國內美術館首設，主攻油畫及紙張修復，初期以內部研究為主，未來將向外擴展。

南美館長潘（示番）表示，南美館將建構台灣美術史、成為一座全民的美術館，同時也是一座既有台灣又有國際化的美術館，在中央三年補助三千萬元儀器下，南美館也跟上世界潮流，在館內設有「美術科學研究中心」，將針對美術品結合檢測、修復與學術研究，目前有檢測、油畫修復、紙張修復方面的專業人力各一名，後續將逐步擴增，門票標準目前仍在研究中，台南市也會透過產學合作的方式，做為相關科系畢業學生就業前的過渡。未來將以收費參觀方式營運，但市民將享有優惠。

南美館一館以原台南警察署為基地，十七日上午十一時「開門入厝」，試營運展覽包括建築修復展，展出建築本身的故事；作品修復展以館藏作品修復為主題，有四○年代由小早川篤四郎、顏水龍、方昭然所繪的〈台灣歷史畫系列〉、林智信版畫〈迎親圖〉、李明禮〈台灣人文景觀畫系列〉等；典藏捐贈展則展出七十五件作品。

十二月十五日開館展，一館將以「府城榮光」為主題，以台南為中心，檢視四百年來台灣與兩岸三地、東北亞的互動，為一場集歷史、地理、人文的展示。二館以「台南逗鬧熱」為主題，將邀請百餘位藝術家一起為台南市美術館開館逗鬧熱。