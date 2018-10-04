〈台北都會〉基港大樓郵輪轉運中心擴建 年底動工

2018-10-04

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆港是郵輪母港，郵輪觀光客年年攀升，但旅運設施不足，基隆港務分公司投資三億六千萬元，擴建基港大樓郵輪轉運中心旅運設施，造型就像艘郵輪，獨具特色，已在九月底發包，預計年底動工，明年八月完工，將成為國家門戶新亮點。

基隆港國際郵輪觀光客今年一至八月已達七十一萬人次，預估今年將達到九十五萬人次。基隆港務公司總公程司王錦榮指出，郵輪越來越大、艘數與觀光客人數增加，基港大樓的通關櫃台，今年從十道擴增至十六道；基港大樓將擴建一百公尺的通關設施及一百八十五公尺的空中廊道，優化郵輪觀光客通關服務，並保留遊覽車等接駁車輛的停等空間。

郵輪造型 基港大樓將拉皮

此外，基港大樓還要拉皮整修，將來基港大樓郵輪轉運中心的造型，就像艘郵輪，很符合它的功能，還要在屋頂設置空開式與遮蔽式的空中綠廊，讓民眾可以在這裡喝咖啡、近距離賞郵輪。

工程已發包 明年八月完工

王錦榮說，基港大樓郵輪轉運中心擴建工程已在九月底發包，目前市府都市設計審議中，近期內先做前置工程，預計年底正式開工，明年八月完工，會是很漂亮、特別的國家門戶。

市長林右昌說，港區的任何建設都與都市景觀有關，以前港務公司都不甩市府，這幾年來，市府與港務公司溝通，在交通部、行政院幫港務公司講述政策爭取預算下，也幫港務公司找出問題並解決問題，合作密切，這是歷任市長沒辦法做到的。

這次基港大樓郵輪轉運中心擴建拉皮工程，希望儘速完工，對基隆發展也有幫助。

此外，高雄市港合組土地開發公司專責辦理港區土地規劃、招商開發，議員藍敏煌建議市府港市合作開發。林右昌說非常支持，若年底順利連任，基隆也會編列預算來推動。