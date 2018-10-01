〈南部〉屏東日治眷舍轉型 老建築活起來

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府文化處預計以三年時間，修復屏東市區八十三間日治時期的老眷舍，順應眷舍大規模修復，文化處也將自營的將軍之屋、軍歌館及孫立人將軍行館轉型，十月將由華文朗讀節率先登場，十一月則有大樹冊店、青島玖柒開幕，讓老建築不僅「活起來」，也累積「活下去」的能量。
一九二○年日本建立屏東飛行場，自一九二八年起陸續在市區興建軍官宿舍群，這些日遺眷舍在二○○七年被屏東縣政府公告為歷史建築。
屏縣文化處指出，過去因為經費有限，屏東市眷村過去多小部份整修、委外經營，無法做整體規劃，觀光效益較難突破，近年獲文化部補助，終於能大規模修復閒置眷舍，今年勝利新村已完成二十戶修復，並連同租約到期十四戶進行招商，預計明年還會完成四十五戶，後年再完成崇仁新村十八戶。
將軍之屋打造大樹冊店
配合眷村大規模修復，將軍之屋、軍歌館及孫立人將軍行館等三處縣府文化處自營館舍也將轉型，將軍之屋將打造「大樹冊店」，鼓勵親子共讀。
軍歌館改名「青島玖柒」
軍歌館則將以街牌為名「青島玖柒」作為訴說眷村與屏東的故事，紀念過去輝煌年代，兩館預計十一月二日開館。
孫立人行館計劃引入書店
孫立人將軍行館將配合首度跨越高屏溪的「華文朗讀節」活動，於十月四日起一連四天作為活動場域，十月十一日復展，未來也計劃引入獨立書店。
屏縣文化副處長曾龍陽說，老眷舍必須打開參與度，才能讓更多人走進來，透過轉型可以擺脫窠臼，以因應時宜的策展方式與歷史連結，吸引更多年輕人願意走進歷史建築，達到真正的活化。