〈南部〉《台南》托育準公共化 8成6托嬰中心簽約

2018-09-29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市配合行政院托育準公共化服務政策，積極與全市私立托嬰中心及職業保母進行準公共化簽約，托嬰中心與保母簽約比例都超過八成，而且在六都中跑最快，市府昨日結合業者舉行簽約儀式，共同宣示「我們做到了」！

保母簽約率也達到81％

社會局長劉淑惠表示，原先設定最少七成托嬰中心與保母的簽約目標，全台南市有六十四家托育機構，目前已有至少五十五家托嬰中心及一千零三十五位保母加入準公共化托育服務，托嬰中心簽約比例已達八十六％，保母簽約率也達八十一％，在六都中跑第一，預計能提供三千九百五十個未滿二歲的幼兒受到優質照顧服務。

逾兩萬位家長申請津貼

另外，新制的育兒津貼補助條件放寬，對於育有未滿二歲幼兒自行在家照顧者，取消家長需一方未就業之限制，目前已有二萬二千六百位家長向各區公所提出育兒津貼的申請，佔全市未滿二歲幼兒數的八十三％。

代理市長李孟諺說，從南市托嬰中心及保母簽約率逾八成來看，市民逐漸了解這項政策好處，也慢慢接受，托育新制上路後，將小孩交由合格簽約的機構或保母照顧，家長每個月享有六千元的補助，如此每位家長每月負擔僅約七、八千元，大幅減低年輕父母的負擔。

李孟諺表示，台灣少子化情形嚴重，全亞洲倒數第三，生育率不佳將影響到各行各業發展，可說是「國安問題」了，配合中央托育新制，市府釋出善意與福利，以實際行動鼓勵業者加入友善托育行列，包含提供保母及托嬰中心專業人員二年六百元健檢費、保母每年五百元專業責任險保費等補助，另外還針對保母提供每年免費施打流感疫苗。

社會局表示，準公共化托育補助追溯期限，原在九月三十日截止，衛福部已宣布，因當天是假日，因此受理期限展延到十月一日，並呼籲各界合作努力，衝刺百分之百簽約率的目標。