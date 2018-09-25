〈南部〉祀典武廟月老郵筒 分普、急件

2018-09-25

〔記者劉婉君／台南報導〕台南月老信仰相當有名，農曆八月十五日不只是中秋節，也是月老的生日，各奉祀月老的廟宇都有不少民眾前往祭拜，祈求「脫單」或感情美滿平順。除了祀典大天后宮有月老專線外，相鄰的祀典武廟月老則備有郵筒，讓想要求姻緣的男女，也可以寄信給月老。

近年來台南市結合月老信仰，於七夕期間舉辦愛情嘉年華活動，讓府城原本即相當有名氣的奉祀月老廟宇，全國知名度更提升，參與的廟宇也從四家增加至七家，各家月老各有特色，也都有許多靈驗的事蹟，但也有不少民眾不知道原來中秋節也是月老的生日。

代理市長李孟諺昨天在臉書祝賀民眾中秋節快樂的同時，也鼓勵民眾趁著月老生日到廟裡走走，「或許會有意外的收穫」。

祀典武廟的月老神像前，昨天擺滿巧克力等各式各樣的甜點，焚香祈禱或擲筊請示的民眾一個接一個，殿內還備有郵筒及信封、紅紙，民眾可以將心願寫在紅紙、裝入信封後投入郵筒，寄信給月老公求姻緣，而郵筒也與一般的郵筒一樣，分為「普件」與「急件」。

廟方表示，所有信件均將由廟方統一火化，傳達給月老公，至於普件與急件的分別則和郵局一樣，急件每天處理、普件則會兩、三日化一次。每年都會有不少民眾寄信給月老，但實際數量並未統計。