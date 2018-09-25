〈台北都會〉公宅頻跳票 8年5萬戶也難達標

2018-09-25

〔記者鍾泓良／台北報導〕市長柯文哲甫上任時宣布公共住宅目標為「四年兩萬戶、八年五萬戶」，如今北市已完成公宅數為二三七五戶，再加上施工、規劃、發包及都更分回，合計約一萬九千戶，與起初四年蓋完兩萬戶有落差。至於下個目標「八年五萬戶」，柯本月十九日於臉書公布的居住正義政策白皮書中已未再提及；但根據都發局明年度預算，新建公宅基地共五處，若以公宅平均興建時間為三．五年計算，既使柯再連任，也不可能在任期達成八年五萬戶。

明年度預算只編5處公宅基地

柯文哲四年前喊出要蓋五萬戶公宅，上任後都發局確立「四年兩萬戶、八年五萬戶」目標，都發局長林洲民並於二○一五年底開記者會宣布，柯第一任結束時，公宅狀態將會是使用中、報竣工及完工。

989戶編74億 即刻發包也難達成

但隨著柯文哲任期將至，公宅目標也不停修正，例如柯去年三月稱是四年一．八萬戶「開工」；都發局於同年五月受訪是兩萬戶「編列預算」；如今最新說法則是完工、施工、發包、規劃及都更分回一萬九千戶，與二○一五年說法差很大。

柯指將會下修 用包租代管湊滿

為了連任，柯文哲本月十八日表示，公宅目標數字將會下修，並說要用包租代管去湊到五萬戶；而隔天柯於臉書公布政策白皮書時，僅述說興建公宅理念及目標戶數兩萬戶，絕口未提八年五萬戶。

都發局長：5萬戶仍是政策目標

不過，根據都發局明年度預算書，北市將會有大安區特四、特五、萬華區福民、大同區延平北路、文山景美運動公園二期等五塊公宅基地，合計預算七十四億元、九百八十九戶，但就算即刻發包，也難以趕上八年五萬戶目標。

都發局長林洲民回應，八年五萬戶仍是政策目標，認為都發局是在柯文哲第一任期的前一百天盤點出兩萬戶狀況，所以也會在柯第二任的第一百天盤點出剩餘三萬戶。林表示，未來透過「公共運輸導向型開發」（ＴＯＤ）、「市有建物及用地整合運用之導向都市發展」（ＥＯＤ）及老舊平宅、整宅改建等籌劃剩餘三萬戶。