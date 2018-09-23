〈北部〉武荖坑打造戶外教育基地案 胎死腹中

2018-09-23

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府向體育署爭取四億元經費，要在蘇澳鎮武荖坑風景區打造「戶外教育基地」；但體育署審議委員認為，武荖坑園區經濟能量不足，將原本編列的四億元經費解編，全案胎死腹中；宜蘭縣政府表示，尊重體育署決定，未來園區如何進一步活化，交由下任縣長決定。

原獲體育署同意 補助四億經費

武荖坑風景區是宜蘭縣府經營，曾是宜蘭綠色博覽會活動場地，也是國內知名露營區。這兩年，綠博移到冬山河生態綠舟舉辦，地方憂心衝擊觀光產業。

審議委員反對 指經濟能量不足

有鑑於此，縣府二月獲體育署同意，補助四億元經費，要將武荖坑打造為國際戶外教育基地，要在三年內改善園區設施，新增戶外體驗區，建置高低纜索、垂降場、攀岩設備；因應宜蘭多雨天候，也會新建雨天集合場，一併更新園區露營設備。

縣府也打算在園區推動「外展教育」，並納入縣版課程，帶縣內國中小學生到武荖坑露營、上課，充分利用園區。不過，此案卻遭體育署審議委員反對，委員認為武荖坑園區經濟能量不足，一旦計畫執行，也有過度開發破壞環境疑慮，日前四億元計畫經費解除編列，全案胎死腹中。

宜縣：如何活化交新縣長決定

宜蘭縣政府指出，尊重體育署決定，現階段維持園區原貌，已斥資四百多萬元，改善園區設施與水域環境，未來園區如何進一步活化，交由下任縣長決定。

議員：可將綠博移回武荖坑辦

蘇澳籍縣議員邱嘉進認為，武荖坑自然生態風貌非常完善，只要在不破壞自然生態前提下做其它規劃，他都支持，既然體育署不補助，他建議縣府可以考慮將綠博移回武荖坑舉辦，活絡園區。