〈中部〉南屯黎明溝去水泥化 成生態河

2018-09-23

〔記者蘇金鳳、黃鐘山／台中報導〕為打造南屯黎明溝成為生態河，市府爭取前瞻基礎建設，總工程經費約四千萬元，將原有混凝土護岸改為植生緩坡，設置全齡化步道長度約四百公尺，廿二日啟用，市長林佳龍表示，黎明溝復活是最重要的中秋節禮。

昨舉行啟用典禮 放養原生種魚

市府昨天舉行黎明溝啟用典禮，同時舉辦中秋河畔音樂會，林佳龍、環保署長李應元、立委張廖萬堅、市議員何文海、張耀中、劉士州、朱暖英出席共襄盛舉，眾人並放養原生種魚「條紋二鬚鲃」，希望能恢復河川生命力。

黎明溝過去為典型灌排兩用區域排水，具備多樣性的溪流環境，是當地豐富水生、動植物主要棲息區域，但因都市開發失去部分河道、形成社區型水域，且舊有砌石護岸破損嚴重，加上近年污水流入，生態遭破壞，需要改善。

林佳龍表示，水利局從二○一六年開始規劃黎明溝，去年行政院推出前瞻基礎建設時，台中因早已規劃，便率先獲得補助改善，而黎明溝從斷頭排水溝，現已完成改善呈現嶄新的水岸環境景象，兼具防洪、文化、生態、景觀功能。

林佳龍表示，市府還提出惠來溪、潮洋溪、筏子溪及南勢溪等水環境改善計畫，需要的六億二千萬元預算也獲得行政院前瞻基礎建設特別預算補助。

李應元表示，台中市有「一溝、二川、四溪」，就是黎明溝、綠川、柳川，以及惠來溪、潮洋溪、筏子溪及南勢溪等十八個計畫，市府爭取前瞻計畫改善，讓台中生活環境品質愈來愈好。