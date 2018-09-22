〈北部〉改善中壢水患 埤塘設滯洪池

2018-09-22

〔記者許倬勛／中壢報導〕斥資四億六千萬元興建的中壢區環中東路「大牛欄分渠14A滯洪池工程」，預計於二○一九年六月完工，可提供三萬立方公尺滯洪量、改善淹水面積達十公頃，保護範圍涵蓋環中東路及中原大學至中壢工業區，未來也將結合中原大學綠地與開放空間成為「中原埤塘生態公園」，提供居民更多休憩空間。

中壢區環中東路至中壢工業區一帶因地勢低窪，加上排水系統無法排出內水，每逢豪雨或颱風來襲，新中北路及環中東路常出現積淹水現象，中壢區長吳宏國回憶，二○一二年六一一水災時，新中北路淹水高達十五公分，成了名副其實的「水路」，民眾怨聲載道。

埤塘濬深7米 供3萬立方米滯洪量

市長鄭文燦昨天前往視察工程進度，他表示，為了徹底解決水患，市府水務局利用既有的14A埤塘設置滯洪池，將一．二五公頃的埤塘濬深七公尺，可提供三萬立方公尺的滯洪量，並改建大牛欄分渠於環中東路約二一七公尺的排水箱涵，新建引流箱涵約二百公尺，可改善淹水面積達十公頃，周邊人口數約三萬人。

結合大學綠地 打造中原埤塘生態公園

鄭文燦補充表示，14A埤塘位於中原大學的後方，周邊也將設置排水系統、引水道及雨水下水道，同時規劃景觀工程包括環湖步道、綠蔭植栽、景觀餐廳、活動廣場等，讓「中原埤塘生態公園」成為民眾休閒的好去處。

水務局長劉振宇表示，目前已完成入流箱涵工程及部分池體開挖工程，現階段已可發揮約兩萬立方公尺滯洪效果，今年七月瑪莉亞颱風來襲及八月底多場強降雨，即使時雨量一度達廿六毫米，都沒有對環中東路周圍造成影響。

劉振宇表示，水務局在進行新中北路瓶頸改善工程時，也在側流堰增設臨時擋板以增加入池量，讓14A滯洪池於施工期間達到最大防洪效益，有效保護居住在地勢較低的環中東路、新中北路住戶的安全。