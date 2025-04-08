香港財政司長重申自由港地位 不隨中國對美加徵34％報復關稅！

香港財政司長陳茂波表示，香港會「繼續保持自由港地位」。（圖翻攝自陳茂波臉書）

2025/04/08 17:25

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普對全球祭出「對等關稅」重拳，其中中國被課徵34％關稅，中國不甘示弱，隨後也宣布對美國進口商品加徵34％報復性關稅。不過香港財政司長陳茂波近日表示，香港會「繼續保持自由港地位」，意味著港府不會跟隨中國政府對美國加徵34%關稅的政策。

針對中國宣布對美國進口商品加徵34％報復性關稅，川普昨（7日）痛批，北京無視他提出「切勿報復」的警告，如果中國不在8日前撤回這34％的新增關稅，美國將自9日起再對中國加徵50％的額外關稅。如果生效，加上川普今年1月甫上任就對中國實施的20%關稅，美國對中國進口產品的關稅稅率將達104%。對此，中國商務部今天（8日）回嗆，「若美方一意孤行，中方必將奉陪到底！」

請繼續往下閱讀...

不過香港財政司長陳茂波近日在臉書發文表示，「我們堅信開放合作是歷史潮流，互利共贏是人心所向。我們會繼續保持自由港地位，實行自由貿易政策，保障貨物、資金和資訊等的自由便捷流動，這些都受到《基本法》的保障。地緣局勢發展困擾全球貿易前景，香港作為國際貿易樞紐，短期內亦難免會受到一定影響。特區政府一直密切留意和評估有關情況和發展，並從多方面為本地企業提供支援。」

據中國《財新網》報導，《基本法》當中規定，香港特區保持自由港地位，除法律另有規定外，不徵收關稅，陳茂波對香港自由港地位的重申，意味著港府不會跟隨內地實行對美加徵34%關稅的政策。雖然香港政治與司法已實質被中共控制，但表面上在所謂「一國兩制」原則下，香港乃單獨關稅地區，香港對所有進口商品都不設關稅，且不徵收消費稅和增值稅，《財新網》稱，未來在香港購買美國商品可能存在顯著價格優勢，或許能刺激內地遊客赴港採購美國商品。

但與此同時，陳茂波也指責川普政府的新關稅政策是「霸凌」，嚴重違反世界貿易組織規則，恣意破壞作為國際貿易基石的多邊貿易體制，「單邊主義行徑既解決不了美國自身問題，也危及全球經濟發展和供應鏈的穩定，我們堅決反對。事實上，美國相關措施宣布後，環球多個主要經濟體均提出反制，美國股市連續2天大幅下挫，據估算蒸發了超過六兆美元的市值。相繼有金融機構大幅調低對美國和全球經濟增長的預測，更有估計美國將陷入衰退、就業市場和通脹情況將惡化，首當其衝受影響的是美國基層民眾。 」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法