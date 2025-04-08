中年人注意！50歲時若無這5項風險因素 將可延壽逾10年

全球心血管風險聯盟研究顯示，50歲時若沒有5大風險因素，女性平均多出14.5年壽命、男性則多了11.8年。（法新社）

2025/04/08 17:17

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中年人要注意了！全球心血管風險聯盟（GCVRC）刊登在《新英格蘭醫學期刊》的研究顯示，50歲時若沒有高血壓、高血脂、體重異常（過輕或過重、肥胖）、糖尿病和抽菸等5個風險因素，女性平均多出14.5年壽命、男性則多了11.8年。

全球心血管風險聯盟這項研究收集了全球6大洲、39個國家、207萬8948人的資料，從50歲時是否具有5大風險的狀況，來估算90歲前罹患心血管疾病或死亡的風險。

請繼續往下閱讀...

研究發現，若50歲族群女性擁有這5大風險，那麼在90歲前罹患心血管疾病的終身風險為24％，男性則是38％；對於健康族群來說，女性平均能夠晚13.3年罹患心血管疾病、男性平均晚10.6年。

更重要的是，健康女性平均壽命比5大風險女性多出14.5年，男性則是11.8年。研究指出，在55至60歲時若成功控制高血壓，就能最大幅度延後罹患心血管疾病的時間；若在55至60歲時能夠戒菸，則能延長最多的額外壽命。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法