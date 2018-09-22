〈中部〉國道四號神岡交流道 延伸后里甲后路通車

2018-09-22

〔記者張軒哲、鄭瑋奇／綜合報導〕「國道四號神岡交流道延伸后里甲后路」花博聯外道路廿一日全線通車，這條聯外道路總長約四．四公里，跨越大甲溪的高架橋樑段命名「新廣大橋」，通車後可紓解國道一號、台十三線后里、豐原段車流。市長林佳龍說，這是市府透過花博留下的地方建設，不僅可解決花博期間的交通問題，長期更能帶動神岡、后里、外埔、大甲等地方繁榮，是市府辦花博的重要里程碑。

設機車專用道 符合地方需求

建設局昨舉辦「國道四號神岡交流道延伸后里甲后路」通車典禮，此路段跨越后里台地、屯子腳地段及大甲溪流域。林佳龍表示，這條花博聯外道路為符合地方需求，納入機車專用道，讓在地鄉親通行更便利。

全長約4.4公里 總經費32.8億元

建設局指出，道路南起國道四號神岡系統交流道，北至后里甲后路，全長約四．四公里，其中橋樑約一公里，開闢寬度為卅公尺道路。由交通部高速公路局與市府建設局施工團隊攜手合作進行，總經費約卅二．八億元，自二○一六年十月開工，今年九月全部完工。

舒緩國一及台十三線交通負荷

道路北側起點自月眉西側甲后路，向南經舊社農場跨大甲溪接國道四號神岡聯絡道，可舒緩國一及台十三線后里路段的交通負荷，成為后里區西側南北向之主要道路，及國道一號后里交流道與國道四號神岡交流道間之聯絡道路，也是紓解花博車流主要道路之一。

有效分擔花博期間龐大交通量

高公局表示，神岡交流道增設北側匝道及聯絡道通車後，將有效分擔台中花博的龐大交通量，長期而言可帶動國內「花都」及薩克斯風產地后里觀光產業，並提高廠商進駐「神岡豐洲科技工業園區二期」意願。

后里區聯合里莊小姐說，聯外道路通車後要去神岡的工廠上班更方便，至少可節省十分鐘以上路程。神岡區機械廠陳姓技師指出，每天要到后里與海線地區維修機台，國四神岡交流道延伸後，要去后里跟外埔交通更加方便。