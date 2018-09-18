〈中部〉投縣減債53億？ 洪國浩批林明溱「膨風」

2018-09-18

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣府負債到底多少？民進黨南投縣長參選人洪國浩，昨抨擊林明溱膨風，指他上任還債五十三億，債務減為一一三億，惟縣府去年決算書顯示財政缺口是一八○億八千多萬元。縣府財政處則代林回應，指「公共債務」是指長短債，林上任後確實減債五十三億元，洪指的是財政缺口一八一億元，而缺口非債務。

洪國浩昨由縣議員陳翰立、陳昭煜陪同，以「溱的不老實，負債一一三億變一八○億」為主題，抨擊林明溱的文宣扇標榜，他上任後縣府債務已從一六七億元減為一一三億餘元，還債五十三億元，根本是欺騙民眾。

洪指債務還有180億

洪國浩表示，從審計處的資料顯示，南投縣府去年決算書債務缺口是一八○億元，這還不包括十八趴利息等隱藏性債務都未計算在內。政治人物應該誠實，林明溱卻巧妙用數字來欺騙民眾，希望他能公開說清楚負債是一八○億還是一一三億元。

林明溱未親上火線說明，而由縣府財政處代打，處長李良珠表示，依公共債務法規定，「公共債務」是指長債加短債，縣長林明溱上任時縣府長短期債務合計一六七億餘元，截至今年七月底長短期債務為一一四億餘元，債務減少五十三億元。

縣府澄清債務非財政缺口

至於洪國浩所稱的一八○億元是「財政缺口」，指的是歷年累計赤字加上長債未償餘額，依照法令規範標準與「公共債務」截然不同，而「財政缺口」部分，林縣長在上任時財政缺口二○二億餘元，今年七月統計，已還長債廿一億元，缺口已降為一八一億元。

洪國浩得知縣府財政處的答復後表示，「財政缺口」不是縣府負債嗎？縣府是在玩弄名詞和數字。