〈中部〉端正選風 中市媽媽團籲盧秀燕正向示範

2018-09-14

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長選舉語言攻防激烈，西區忠誠里長田玉蓮昨天與數十位社區媽媽在市議會召開記者會，她們表示，國民黨市長參選人盧秀燕陣營大打負面選戰，抹黑甚至詛咒，不符合台中的文化水準，盼端正惡質選風，給孩子正向示範。

指不能忍受負面手法

身兼和樂關懷協會理事長的田玉蓮指出，這段時間持續看見盧秀燕與團隊大打負面選戰，包括「假民調真抹黑」、「紙本登廣告」、「直播祭拜鬧劇」，一次次粗暴地抹黑、侮辱競選對手，這種負面選舉手法，台中媽媽不能忍受。

曾媽媽也說，網路資訊快速又發達，負面選舉恐對孩子造成深遠影響，絕非所有家長所樂見，希望媽媽們一起站出來，遏止惡質選風延燒。

林媽媽表示，台中是有文化、有藝術的城市，不需要打、殺、霸凌和侮辱對手的選舉語言，我們教育自己的孩子要「正向思考」，不該以抹黑、扭曲競爭對手來成就自己。

民進黨議員張雅旻、邱素貞指出，盧秀燕陣營不斷抹黑、攻擊，甚至詛咒對手，不擇手段爭取勝選，引起地方撻伐與反感，呼籲國民黨回歸光明的競選方式，停止所有負面宣傳手法，提出盧秀燕的政見來正面對決，盧陣營別再讓市民繼續失望。

盧陣營籲勿混淆視聽

對此，盧陣營發言人吳皇昇表示，林佳龍團隊不面對事實，刻意混淆視聽，這種手法並不意外，也讓人很遺憾。很多市民關心林佳龍變相送禮請客、違反行政中立的事情，這是林佳龍市長要去真正交代清楚的問題，請林佳龍執政就要負起責任面對，別閃躲了，真正污染選風的是林佳龍。