〈北部〉湖口張六和家族秋祭 逾800子孫返鄉

2018-09-12

人瑞張溫細妹也回老家祭祖

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣湖口鄉張六和家族昨天舉行秋祭，依古禮舉行三獻吉禮；雖逢週二上班日，全台各地仍有八百多名子孫返鄉祭祖，盛大場面展現宗親的向心力，包括一○一歲人瑞張溫細妹也特地從台北回老家祭祖。

張六和宗族遍布全台各地的子孫，昨天一早扶老攜幼回到湖口老家中平路的金鑑堂祖堂，上午九點準時依古禮舉行三獻吉禮；除了七頭全豬獻供，各家族供奉的三牲或鮮果擺滿案桌，十分壯觀。在司儀引領下，族人雙手合十行鞠躬禮，場面盛大。

宗族每年九次敬祖 春祭最多人

張六和宗族族長張福普表示，宗族每年有九次敬祖，其中以農曆二月初二的春祭最多人，逾二千多名子孫；其次是春節除夕及正月初一、初二，常見一千多人出席；農曆八月初二的秋祭也深受重視，昨天有超過八百名族人參加。

其中，每年大年初一的祭祖儀式相當獨特，宗親會先恭讀祖先遺訓，然後進行團拜，最後由族長發表新年賀辭。

張福普說，五十年前，拜祖先的牲禮是準備菜碗，用匾擔挑到祖堂；隨著時代變遷，大多以整隻的雞、鴨、魚取代。

宗族繁衍21世 連同眷屬逾6000人

張福普指出，一七四○年張六和家族始祖從中國廣東陸豐渡海來台，到了第三代有六個兄弟，於是以「張六和」為公號；張家祖訓，遷居他鄉者不得另立祖牌奉祀，從不「割火」，所以宗族繁衍迄今廿一世，連同眷屬超過六千人。

張姓家族堪稱是長壽家族，光是百歲人瑞就有十一人，其中三人仍在世。在祭祖儀式過程，凝聚向心力，也藉此互動維繫情感。