〈北部〉六十石山金針花季日吸5千人 垃圾爆量

2018-09-10

清潔隊人力不足 未上山收垃圾

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣富里鄉六十石山金針花盛開，黃澄澄的金色花海，吸引大批遊客上山賞花，但龐大人潮也讓山上垃圾量暴增，景點垃圾桶幾乎被塞爆，遭居民批「有礙觀瞻」。富里鄉農會礙於鄉公所清潔隊人力不足，自費雇請卡車協助清運，並呼籲遊客能順手將垃圾帶下山，一起營造更優質的賞花環境。

種植面積近三百公頃的富里鄉六十石山金針花田，是全台三大金針產地之一，花季自八月四日登場持續到九月廿四日，富里鄉農會今年還首推星空點燈音樂會，並邀民眾搭乘賞花專車飽覽花海美景，平均每天吸引四、五千人賞花。

呼籲遊客順手帶走垃圾

富里鄉農會總幹事張素華說，花季人潮最盛時，單日曾有過二千輛汽車、八十輛接駁巴士上山，因龐大人潮也帶來驚人的垃圾量，附近景點所設置的垃圾桶，幾乎都被垃圾塞到滿出來，甚至有民眾直接放在地上，讓美景「蒙塵」。

蔡姓居民批評，美麗金針花毯鋪在六十石山起伏綿延的山上，宛如黃金海浪般壯觀美麗，過去村民都是自己把山上的垃圾帶下山丟棄，努力維持山林環境的乾淨，農會好意在花季期間提供垃圾桶供遊客丟些小垃圾，但遊客缺乏公德心，衍生成「大災難」。

富里鄉公所過去並未到六十石山收取垃圾，花季期間苦於清潔隊人力不足，富里鄉農會決定自費雇請卡車協助清運，並配合鄉公所每週調度一輛垃圾車上山，攜手解決花季無人清運垃圾問題。

農會自費雇車清運 已清百噸

張素華說，農會出資十多萬元雇請清運公司，每週一和週五前往六十石山協助清運垃圾，並調派同仁與卡車上山撿拾分類垃圾與資源回收，解決花季期間垃圾爆量問題，至今約清運累積上百噸的垃圾量。

富里鄉公所表示，清潔隊編制僅十一人，清運鄉內主要垃圾已分身乏術，鄉公所雖曾提案增加清潔隊員員額，但都遭到鄉代會否決，也是有難言之苦，清潔隊目前盡力解決人手不足問題，配合農會二次清運時間，選定每週三另調派一輛清潔車上山收取垃圾。