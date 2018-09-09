〈北部〉二度中風逾2年 苗縣議長游忠鈿病逝

2018-09-09

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨籍苗栗縣議長游忠鈿，昨天病逝，引起地方政壇震驚與不捨，依「苗栗縣議會組織自治條例」將報內政部備查，並由縣議會於一個月內召開臨時會，議決補選或代理。因游忠鈿的妻子張淑芬，已於日前完成登記，參選下屆縣議員，強調承續先生游忠鈿，為鄉親服務的精神及使命。

議會將開臨時會 議決補選或代理

依「苗栗縣議會組織自治條例」，議長辭職、去職、死亡或被罷免，應即報內政部備查，並函知縣政府，出缺由議會議決補選之。縣議會秘書長林來居表示，將在一個月內召開臨時會，由大會議決補選或代理。

游忠鈿從政廿八年，一九九○年參選頭份鎮民代表，啼聲初試即當選並獲支持當選代表會主席，蟬連三屆主席；他接著轉戰苗栗縣縣議員，順利當選第十五屆議員，之後任第十六、十七、十八屆（本屆）議長。

長期請假 去年6月定期會簽到出席

游忠鈿於二○一三年中風，前年九月於二次中風，長期請病假，議事多由副議長陳明朝代理主持，他為了避免因兩次定期會未出席喪失議員資格，去年六月間，坐輪椅由醫師、律師等人陪同出席縣議會，並在議會人員見證下蓋章完成簽到程序，但影片曝光後，對於他是否意識清醒曾引起議論。

游忠鈿休養期間，定期到林口長庚醫院接受治療，前天深夜血壓突然下降，醫療團隊急救不見好轉，昨天凌晨二點多，家屬安排返回頭份市住處，地方各界得知訊息，相繼前往致悼。游的告別式，日期選定十月一日，原則上會場地點比照四年前游母的告別式場地所在，於住家八德一路對街空地，搭設禮廳。