〈中部〉百工百業挺改革／嘉義市長 蔡英文推薦涂醒哲

2018-09-09

〔記者王善嬿／嘉市報導〕民進黨嘉義市「百工百業挺改革大會師」活動，昨在港坪公園體育館舉行，總統兼民進黨主席蔡英文站台力挺競選連任的嘉義市長涂醒哲，蔡讚涂有做事、有政績，但「憨慢」宣傳，讓她很煩惱，拜託鄉親幫忙涂醒哲宣傳，再給他四年的時間。

涂醒哲競選總部估計昨約二千人參加嘉市百工百業挺改革大會師活動，行政院秘書長卓榮泰、立委李俊俋等人輪番「讚聲」，台灣隊連線市議員參選人也出席力挺；民進黨秘書長洪耀福場外受訪時，比喻民進黨年底選情如燒灶，愈燒愈加溫。

蔡英文致詞說，嘉義市選戰不好打，因對手有國民黨籍前市長黃敏惠、無黨籍參選的市議會議長蕭淑麗，不只想要翻盤，還要翻改革、翻建設的盤；涂醒哲雖認真做事，但她煩惱的就是涂「憨慢」宣傳，她促涂說政績要說大聲、多講幾次，她並拜託鄉親幫忙宣傳。

蔡英文提及，嘉義市民等了二十八年都沒做的市區鐵路高架化計畫，去年已經動工，這是涂醒哲上任後，屢次在民進黨中常會跟她報告，還勤跑行政院、交通部，中央因而支持，這就是進步。

蔡還說，污水下水道是看不到的建設，卻很重要，涂醒哲上任後建設污水下水道、水資源回收中心，這個月已經通水，將讓嘉市沒有臭水溝，她要稱讚涂醒哲是有魄力、有決心跟執行力的市長。

涂醒哲上台演說時，細數如市區鐵高案動工、整頓火車站前廣場等十大政績；他強調，外傳他靠藍營分裂就能勝選，並非事實，實際上是遭遇兩個打一個，所以他不只需要百工百業，還需要千軍萬馬來支持，希望鄉親「顧基盤，拚過半」。