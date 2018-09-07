〈中部〉躺街賞花玩泡泡 9.23相約東螺溪畔

2018-09-07

台灣欒樹隧道 花海美不勝收

〔記者陳冠備／溪湖報導〕大家一起來躺街！每年秋季是東螺溪畔台灣欒樹開花季節，湖埔社區大學去年於全長一點五公里的欒樹隧道下舉辦千人躺街賞花活動，吸引五千人來「躺」徉花海，本月二十三日「東螺溪戀戀欒樹節」開幕，再度邀請民眾來躺街，現場也邀請泡泡達人表演拉泡泡，希望一起打破最多人的紀錄。

規劃生態遊戲 邀民眾來闖關

東螺溪戀戀欒樹節今年主題是「生態」，湖埔社大為此邀請台灣蝴蝶保育協會、雲林縣野鳥學會、天盛國小等單位，規劃十道生態遊戲關卡邀請民眾來闖關，除此今年還安排不一樣的泡泡派對，昨日舉辦活動行前會，泡泡達人許日榮帶著當地幼兒園小朋友一起拉出長泡泡，綠色隧道瞬間充滿浪漫。

湖埔社區大學執行長林淑玲表示，溪湖鎮東螺溪北岸，種植一點五公里長台灣欒樹隧道，秋天花季來臨美不勝收，令路過駕駛目不暇給，因此從去年首度擇期一日封街，讓民眾也能輕鬆的徒步賞花，因為難得封街，嘗試舉辦「千人躺街」活動，結果大受歡迎，縣長魏明谷還帶領大家一起躺在馬路上賞花，成為經典。

林淑玲說，去年有民眾表示躺街不過癮，今年找來擅長拉出長形泡泡的許日榮來表演互動，昨日彩排，大人小朋友都玩得開心，希望能一起打破最多人躺街與最長泡泡的紀錄，這次活動同時也是在地文創與小農市集集聚，活動時間從早上八點半到下午二點，活動精采可期。

擔心今年躺街賞花是絕響！林淑玲憂心的說，今年天氣溫和，花況應該不錯，可是今年卻發生東螺溪數十年來少見的樹瘟「褐根病」，目前還找不出原因，已知有十數株台灣欒樹被感染，已報請相關單位來協助治療，希望能抑止傳染，讓生病的樹恢復生氣，明年秋天可以繼續舉辦下去。