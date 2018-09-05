〈北部〉《桃園》機捷進出人次 A20興南站184最少

2018-09-05

〔記者謝武雄／桃園報導〕機場捷運已通車年餘，儘管台北站每日進出三、四萬人次，但有些車站周邊仍是一片空曠，全線以A20興南站一天進出僅一八四人次運量最差，被市議員形容有如第三世界；市府表示，A20興南站區段徵收都市計畫正積極推動，已進入最後發包階段，預計後年十一月完工配地，屆時車站周邊就可開發，改變車站無人進出窘況。

鄭文燦多次批前朝 周邊都計跟不上

市長鄭文燦先前曾多次批評前朝，指機場捷運周邊的都市計畫開發跟不上捷運通車進度，導致機捷在上面行走，下方卻是農民牽牛耕田的畫面；而機捷進出人次最少的就是A20興南站，平均每天進出僅一八四人次，目前中央已同意區段徵收計畫，市府也上網招標，預計十月開工，後年十一月完工。

日運量仍以台北、桃機、高鐵較多

機場捷運在桃園市日平均運量最多的三個站，分別為A13第二航廈站一萬七七一五人次、A12第一航廈站一萬六五九八人次、A18桃園高鐵站一萬一八八一人次；運量最少的三個站為A20興南站一八四人次、A16橫山站三七六人次、A19體育園區站一○五一人次。

全線日運量最多的還是A1台北站的三萬五○六七人次，相當於機場兩個航站車站的進出總人次，這也顯示機場捷運已經成為不少台北市民利用出入國門的主要交通管道。

機捷沿線都計 僅A7手腳最快已完工

市府都市發展局指出，桃園市因區段徵收計畫過多，導致中央對於桃園市所提計畫頗多保留，以同時推動的中壢體育園區、桃園中路為例，中路開發四年完成，但中壢體育園區仍卡在內政部都委會土徵小組，而機捷沿線的都市計畫，除A7合宜住宅是營建署推動早在捷運通車前就完工，市府推動的A10山鼻站、A20興南站、A21環北站都是捷運通車後才陸續核定，至於A11坑口站、A15大園站、A16橫山站區段徵收計畫則納入航空城一併推動。