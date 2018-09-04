〈台北都會〉體育政策 蘇貞昌提6大主張

2018-09-04

〔記者賴筱桐、李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天發表體育政策的六項主張，包括成立體育發展局、增設社區運動空間、完善運動員職涯規劃、強化校園運動、推廣銀髮運動及開辦新北運動曆，提升新北的「體育力」；對於侯嘲諷蘇的體育政策抄襲，蘇貞昌反擊說，侯友宜過去八年不作為，如今只會潑冷水，敢不敢辯論就一句話。

駁抄襲 批侯八年不作為

蘇貞昌表示，他提出的體育政策涵蓋全面，都是新措施且具體可行，新北沒有體育局，體育處年度預算僅五億餘元，成立體育發展局有必要性，他將增列軟硬體建設與維護經費、基層體育團體經費及競技運動經費，並爭取舉辦大型賽事。

他感慨說，擔任縣長時體育力強大，全中運六連霸、全國運動會四連霸，但新北升格後的體育力卻失去榮光，他要體檢運動環境、增建多功能運動公園、增加運動場使用率、建置運動場館平台、加強營運管理效率等。

橄欖球員出身的蘇貞昌說，他最了解運動員需求，將增加競技運動選手補助經費並招商贊助、增設運動科學訓練中心、推動醫療補助、培養第二專長及專人專案就業媒合，改善與增設校園運動設施、成立銀髮運動諮詢室，舉辦高齡運動會推廣銀髮運動。

蘇貞昌說，他將開辦新北運動曆，年輕朋友喜歡到金山中角沙珠灣衝浪，將訂定衝浪日舉行比賽；二重疏洪道的微風運河可舉辦划船日、風帆日或趣味性的鳥人比賽。

對於侯友宜陣營的批評，蘇辦的發言人黃韋鈞反擊說，很遺憾侯副市長說出刻薄且毫無實質意涵的「八十七分」，卻不願就政策內容進行辯論，侯的發言輕浮刻薄，對外界質疑「大群館」九十九塊門牌、年漲五％租金及未繳房屋稅等爭議卻一味閃躲。