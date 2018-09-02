〈台北都會〉柯未幫時力站台 掃街「巧遇」同框

2018-09-02

〔記者蕭婷方、黃建豪、蔡亞樺／台北報導〕時代力量士林北投區議員參選人黃郁芬競選總部昨上午開幕，現場邀來台獨大老史明給予勉勵，但台北市長柯文哲一反以往與時力同框先例，並未出席；不過，柯與黃兩人晚間卻在士東市場掃街時「巧遇」、「意外同框」。外界好奇，柯是否迴避與史明同框、或因時代力量未簽「柯Ｐ認同卡」才不去站台？柯僅回，是自己先說「等一下，以後再講」。

台北市長柯文哲與時代力量議員參選人互動佳，日前南港內湖參選人蕭新晟、中山大同參選人林亮君競選辦公室開幕茶會，均到場站台；外傳時力士北議員參選人黃郁芬為柯文哲重點支持名單，不過昨開幕茶會，柯未出席，僅「學姐」黃瀞瑩以居民身分表示支持。

對此，黃郁芬說，過去與北市府、柯市長都有溝通相關市政，不管柯來不來開幕茶會，都不會影響之後對話的空間。另黃郁芬解釋，時代力量北市五位議員參選人有共識，簽署市長認同卡有違議員監督市政的民主本質，站在監督制衡的角度才沒簽。柯文哲昨受訪表示，黃郁芬其實（認同卡十六項條件）全部支持，甚至要再加六項條件，是他自己說「先等一下，以後再講」。

此外，以往時代力量議員參選人開幕茶會也會邀民進黨台北市長參選人姚文智，此次僅邀柯而未邀姚。黃郁芬說明，邀請柯可交流市政議題，至於姚，則因先前曾對外公開表示有「大綠、小綠」問題，加上民進黨在士林北投選區有六位議員參選人，外界看待地方選舉常有母雞帶小雞的思維，為避免混淆，就沒特別邀請姚。

對此，姚文智昨出席親子音樂會時表示，他尊重所有市議員參選人，畢竟是自己的選舉，會努力爭取各界的支持。