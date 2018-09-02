〈中部〉敬老愛心卡 即日起衛所看病優惠

2018-09-02

17日起上百家診所也供折抵

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市敬老愛心卡使用功能提升，九月起擴大到就醫與搭計程車。市府昨天指出，民眾即日起到全市卅間衛生所看診時可折抵部分負擔及掛號費，十七日起也有上百家基層診所提供折抵服務，廿五日起約有一千五百輛計程車能折抵乘車費。

市府說，六十五歲以上（原住民五十五歲以上）及領有身心障礙手冊或證明者，可申請敬老愛心卡，每月自動儲值一千元等值之點數（原住民一千五百元）。但愛心卡只能搭乘市區公車及公路客運，市府又推出大眾交通運輸十公里內持卡搭乘公車免費政策，對持卡者而言，受惠幅度有限。

為因應智慧交通及行動支付趨勢，市府決定擴充可折抵具悠遊卡或一卡通行動支付功能的計程車乘車費，及全市衛生所、合作醫療院所門診部分負擔與掛號等費用。

市府社會局長呂建德表示，台中市敬老愛心卡累積發卡約卅一萬二千多張，符合資格的申請領證率高達七成四九，但曾使用的人數僅二成五，為此市府將使用範圍擴大到就醫與搭計程車，鼓勵長輩及身障人士維護健康及時就醫，也能提高交通的便利性。

9月下旬搭計程車也享折扣

交通局長王義川指出，計程車部分因涉及拆帳、撥款、司機教育訓練、裝設機器等，預計九月下旬可以上路，目前已有計程車隊表達合作意願，未來民眾使用敬老愛心卡搭乘計程車時，可以撥打專線叫車，詳細預約叫車資訊將於九月下旬公布。

衛生局代理局長陳南松表示，目前持卡者除可到全市卅間衛生所看診抵部分負擔及掛號費外，十七日起也能在上百家的合作基層診所折抵部分負擔與掛號費，合作診所資訊將於市府衛生局網站上公布，名單將陸續增加及更新，市府也會透過各管道加強宣導。