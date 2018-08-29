〈台北都會〉新北議員參選登記 再33人達陣

2018-08-29

〔記者何玉華／新北報導〕下屆新北市長、市議員、里長選舉的參選登記到三十一日截止，昨天第二天有三十三人登記參選市議員，累計兩天來已有六十人參加市議員選舉；在市長部分，民進黨參選人蘇貞昌將於明天（三十日）上午九點登記，侯友宜仍尚未宣布。

昨天辦理市議員選舉登記的名單：第一選區（石門、三芝、淡水、八里）呂孫福、蔡錦賢、鄭戴麗香；第二選區（新莊、泰山、五股、林口）張舒婷、林麗容、張中韋、張志宏、陳文治、賴秋媚；第三選區（三重、蘆洲）李坤城、顏群晃、李翁月娥、李余典；第四選區（板橋）戴瑋姍、林國春、李婉鈺、王淑慧、周勝考、黃俊哲。

第五選區（中和）游輝宂、林秀惠；第六選區（永和）許昭興、連斐璠；第七選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）林金結、林銘仁、鄭志宏；第八選區（新店、烏來、深坑、石碇、坪林）廖筱清、金中玉；第十選區（汐止、金山、萬里）唐瓔庭、廖先翔、李忠寶；第十一選區（平地原住民）忠仁．達祿斯、宋雨蓁Nikar．Falong。

烏來區長一人、區民代表四人登記

另外，烏來區是原住民行政區，單獨辦理區長、區民代表選舉，烏來區長目前僅有一人登記，是無黨籍的陳勝財；區民代表選舉有四人登記，分別是第二選區的吳承翰、簡建成、王文炳；第四選區的蔡成雄。