〈中部〉彰化戶政系統當機 37參選人受影響

2018-08-28

搶修後復原 時間超過4小時

〔記者張聰秋、陳冠備／彰化報導〕昨天是年底五合一選舉登記首日，沒想到彰化縣戶政系統連線的電腦主機突然當機，共有卅七位有意登記參選人無法申請戶籍謄本，致使不能完成登記作業，更讓一般民眾受到影響。最後經電腦公司緊急搶修才復原，但當機時間已有四個多小時，讓戶政人員相當緊張。

昨天為五合一選舉登記日，彰化縣的戶政連線系統出包，讓選務和戶政人員繃緊神經，全縣廿六鄉鎮市戶政事務所的戶政資料主機，設在彰化市戶政事務所機房，彰化戶政事務所主任陳賢生趕緊請求電腦公司搶修處理，電腦軟體工程師從電腦日誌發現，問題出在磁碟陣列出現異常，並非電腦中毒所致，也未遭駭客入侵。

對於這起當機事件，兼任彰化縣選舉委員會總幹事的縣府民政處長陳逸玲，向登記參選人和民眾致歉，也請示中央選舉委員會，可先收件進行登記再補件，或從自然人憑證擷取戶籍資料作為補救方法。陳逸玲說，若登記者本人備有自然人憑證，選委會工作人員可協助登入全國戶政系統，代為操作列印出戶籍資料，就不用再補件，直接完成登記作業。

不過，陪同議長謝典霖登記的國民黨提名縣長參選人王惠美則指出，選舉登記全國同步，卻只有彰化縣戶政系統失常，顯然縣府資訊系統維護流程仍要加強。而登記參選縣長的洪敏雄，因為少了近三個月內的戶籍謄本資料，在場苦候一個多小時，他說，現在電腦科技運作頻繁，常常會發生系統資訊的問題，選舉登記政策應該要有配套，看能否用另種方式可補戶籍文件，以便民為優先。

登記錯過吉時 有人怨誰負責

登記參選縣議員的鄭敬議妻子則說，電腦主機當機非人為因素，雖然無法在良辰吉時完成登記，把登記頭香拱手讓人也沒關係，一切隨緣，順其自然；參選溪州鄉長的縣議員李俊諭因缺少戶籍謄本，慘吃閉門羹，對此相當不滿，認為政府機關不知變通；參選溪州鄉水尾村村長的蔡華南說，已經算好時辰來登記，申請不到戶籍謄本，公所也無法補件處理，擔心超過吉時，對選情有影響，有人能負責嗎？