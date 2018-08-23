〈北部〉竹北違章鐵皮屋 強制拆除

2018-08-23

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣政府昨在新竹地檢署監督下，強制執行竹北市中正西路一處農地違章鐵皮屋食品工廠拆除；負責人先自行拆除部分鐵皮，拖到最後一刻才無奈地配合搬走屋內財產，隨後挖土機及人力進場，下午四點執行完畢。

農舍擴建做食品工廠

新竹縣府地政處表示，這處位在竹北市溪洲段的非都市計畫農地，二○一六年被民眾檢舉違建，經竹北市公所查報，因違法使用農地，依違反區域計畫法裁罰十二萬元，並限期變更使用、停止使用或拆除其地上物恢復原狀。

查報未改正 處分4次罰82萬

但新竹縣府地政處在二○一七年第二波清查，發現該案並未改正，第二次加重裁罰後移送新竹地檢署偵辦，後續又再連續加重處分兩次，共裁罰四次，罰鍰累計八十二萬元。

負責執行拆除的縣府工務處表示，此處農地僅有一百五十七．四平方公尺（約五十坪）合法申請蓋農舍，卻擴建成二千一百三十二平方公尺（約六百多坪）、高約十公尺的大型鐵皮屋，做為食品工廠，違法使用約五、六年。

負責人事前僅拆除部分鐵皮，見縣府執行人員和大批警力戒護，才趕緊搬走屋內財產，以減少損失。執行人員隨後以挖土機和人力進行拆除。

目前檢方列管在案的新竹縣農地違章鐵皮屋，計有十三件將執行強制拆除，昨拆除第二案，希望發揮警示作用。