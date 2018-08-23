〈中部〉台中柿外銷 每公斤補助10元

2018-08-23

〔記者歐素美／台中報導〕每年十至十一月是台中市甜柿盛產期，今年風調雨順，農業局預估柿子及甜柿產量將增加兩成，為避免再發生滯銷事件，未雨綢繆，推出「台中市拓展柿國外市場輸銷計畫」，即日起至十一月卅日止，全國貿易商、農會、農民團體及合作社場，只要向台中市農民收購在台中市生產的柿子及甜柿外銷，每公斤將補助十元，希望藉此將台中優質水果行銷至國際。

和平、東勢、新社及石岡區是台中市甜柿產區，種植面積達兩千一百公頃、年產量約兩萬八千四百公噸，尤以和平區摩天嶺產量最多，每年十月中旬至十一月底是主要產期；柿子則主要集中在潭子及豐原等地，種植面積也有一千兩百八十公頃、年產量約一萬五千六百公噸，產期約在九月底。

農業局表示，今年因颱風少、氣候好，柿子及甜柿產量預估將增加兩成，為避免產量高影響售價，今年推出「台中市拓展柿國外市場輸銷計畫」，以鼓勵全國貿易商、農會、農民團體及合作社場將台中市生產的柿子及甜柿行銷至國外；另農會、合作社場等農民團體，可再獲補助行政勞務費每公斤一元，今年目標為外銷五百公噸。

和平區民代表會副主席羅進玉表示，除了鼓勵外銷，農業局應與經發局合作，將台中市農產直接銷予國內公司大廠，增加農友直銷管道，避免中間剝削；同時透過加強食品用藥安全等把關，鼓勵國人多食用本土水果，以避免產銷失衡。