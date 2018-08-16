〈南部〉雄女拒借場地 教局女股長爆粗口

2018-08-16

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市十一月將舉辦音樂比賽，教育局黃姓女股長前晚致電給高雄女中商借該校演藝廳，被王姓女老師以學校校慶拒絕，竟脫口飆罵「馬的！賤人」，女老師自覺委屈，在臉書PO文，還自嘲：「她可能甄嬛看太多了！」

教育局主秘︰她解釋是誤解

教育局主秘游淑惠昨表示，黃姓女股長出差未在局內上班，致電女股長，她解釋是誤解，當時以為與王老師通話結束，已掛上電話，與同事間嬉鬧的對談，意外被王老師聽到。教育局也組調查小組查明，若女股長有辱罵王老師，會提送考績委員會議處。

王老師前晚在臉書PO文指：「教育局要借我們學校場地（演藝廳），辦音樂比賽」「借的時間剛好是我們學校校慶，所以她（教育局股長）希望我們能改校慶時間。」

王老師質疑：「這是什麼自我中心的邏輯？」「借你辦一場本校無人參加的音樂比賽，要犧牲掉全校近2800名師生的校慶，還要我動全校行事曆？」

王老師掛上電話後，不敢置信女股長會爆粗口，用LINE問女股長：「您剛剛說馬的！賤人，我有聽錯嗎？」女股長連忙解釋：「我們剛剛同仁在開玩笑跟我鬧、抱歉讓你見笑了！」

王老師追問：「可是你在跟我講電話耶！」女股長回：「我們弄公文弄到精神崩潰了，所以就會鬧」。

雄女表示，昨天已與教育局達成協議，出借教育局辦音樂會時間改成十一月十五至廿四日，不會影響雄女十一月九日、十日校慶。