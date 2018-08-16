〈北部〉《桃園》污水下水道後巷接管 市長：老屋施工空間可縮半

2018-08-16

從原來150公分 縮至75公分

〔記者謝武雄／桃園報導〕議員黃景熙昨天在議會質詢指出，水務局推動污水下水道工程，最困難的「最後一哩路」是老屋後巷接管問題，因兩側要擠出一五○公分施工空間，而老屋占用防火巷很普遍，面臨拆違建的阻力很大，建議比照高雄市工法，只需八十公分即可施工，以免擾民；市長鄭文燦對此表示，現有的技術只要七十五公分就可施工，此放寬僅對建築法公布（一九七六年）前興建的房屋，做彈性處理。

市長：現技術 老屋可放寬

鄭文燦說，後巷接管工程因得拆除許多老違建，堪稱是最痛苦的工程，由於營建署法規規定後巷接管兩側必須預留一五○公分，因此宣導時也以此規定為主，但目前的技術只需七十五公分的空間即可施工，只是難度較高，而市府考量適法性問題，初步只對建築法公布前就已經興建的房屋放寬規定，因為這些老房屋並非違建，可在不拆除房子的情況下進行接管。

水務局長劉振宇說，高雄市採高架方式施工，兩側只需八十公分，但實務上仍有許多問題，而營建署的規定是兩側得有一五○公分的施工空間，設計上將用戶排水先以匯流管匯集後接入配管箱或陰井，糞管則直接接入配管箱或陰井；桃園市的接管過程，若住戶自拆違建，接管工程費六萬元、專業技師設計簽證約三萬元，全額九萬元都由市府支付，施工後也會對後巷鋪面進行美化，若住戶不拆而未接管，待市府公告當地為污水下水道接管區後，就得自費接管。

黃景熙說，老舊社區多將法定空地留在後端，然後二次施工，因此後端防火巷有許多老舊違建，每次污水下水道的施工說明會要住戶自拆違建，幾乎都是罵聲連連，且許多老房子不僅一樓有違建，連二、三樓也都加蓋，若只拆除一樓違建，將影響房屋安全結構，對住戶並不公平。

黃景熙表示，高雄市進行污水下水道工程前曾派員到台北市取經，了解情況後逐步改進，之後又參考日本的接管方式，引進塑膠清除孔等，目前後巷接管施工寬度只要八十公分即可施作，建議桃園能比照高雄模式，如此將可有半數的違建不用拆除，而科技日新月異，市府也應該取經日、德等國家的技術與經驗，儘量做到不拆房屋、不擾民的原則。