〈南部〉菲參訪團訪科學園區 盼複製經驗

2018-08-11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕菲律賓達沃市副市長伯納德阿爾一行十五人，昨天參訪南科高雄園區，伯納德阿爾對於台灣成功發展科學園區相當感興趣，頻頻發問相關細節，希望能把台灣經驗複製到菲國。

伯納德阿爾（Dr. Bernard E. Al-ag）是醫生，對於南科高雄園區成為台灣醫療產業先驅很感興趣，聽完簡報後，對科學園區的租金、人才培育及相關政策提出許多問題，獲得南科管理局善意回應，讓他直言「這真是一趟學習之旅」。

菲律賓達沃市位於菲律賓的民答那峨島，是現任總統杜特蒂的家鄉，現任市長為總統杜特蒂的女兒莎拉杜特蒂（Sara Duterte），伯納德阿爾出訪高雄取經，被外界解讀別具意涵，加上該市為菲律賓第三大城市，人口約一百八十萬人，都市型態與高雄類似。

引薦菲國來訪的中山大學社會系教授兼東南亞研究中心主任蔡宏政表示，台灣發展高科技產業鏈的成功經驗，讓菲國相當重視，也希望能把這套政策、管理等多個面向複製到菲國，其中當然還有許多細節要談，不過這次應該先定調為「友誼之旅」，讓台菲雙方彼此先瞭解各自的需求，「大家先交朋友，再來談生意」。

達沃市參訪團八日飛抵高雄展開四天在台行程，伯納德阿爾已拜會高市府、參加中山大學舉辦的「台菲產業連結論壇」。