〈南部〉眷村開民宿 14日最後一場次看屋

2018-08-11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市推出全國首創眷村民宿政策，七月一日開放看屋，已累積超過千人次，連台北人也趕來高雄搶熱潮。高市文化局表示，最後一場次的看屋時間是十四日，對於民宿經營有興趣的民眾，不妨把握機會，利用最後一個週末看屋。

黃埔、建業新村 共釋出27戶

此次眷村民宿政策，鳳山黃埔新村釋出十三戶、左營建業新村釋出十四戶，共釋出廿七戶。文化局表示，在六十多場次看屋過程中，有一位來自台北的劉小姐，小時候住在岡山的空軍眷村，長大後一直很懷念兒時的成長環境，可惜充滿兒時回憶的眷村已經被拆了。

目前已退休的劉小姐，心中一直掛念眷村裡優閒、靜謐的生活步調，知道高雄推出眷村民宿計畫，心中大喜，每個週末都專程從台北到高雄看屋，劉小姐表示，高雄眷村的環境跟兒時生長的環境頗為相似，非常喜歡，一邊看屋也一邊嘀咕未來經營民宿的藍圖。

另來自台南的盧小姐，已有四年經營民宿的經驗，在她的眼中，高雄眷村的建築及環境很有特色，頗適合經營民宿；高雄眷村民宿的租金相當優惠，具相當的吸引力，但真正讓她動心的關鍵則是由政府協助取得合法民宿經營執照，自己僅需專心的思考如何經營就好。

以住代護眷村民宿計畫 四階段進行

文化局指出，以住代護眷村民宿計畫將依看屋、投件、徵選與簽約四階段進行，計畫內容已公告於以住代護官網，即日起至十四日為看屋階段，現場將由文化局人員帶領看屋與問題諮詢，收件截止日期為九月十四日，有意投件的民眾把握時間，不要錯過進駐日式宿舍風格眷村開設民宿的難得機會。