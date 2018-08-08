〈北部〉工業區閒置私地開徵空地稅 陳金德喊卡

2018-08-08

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府原訂今年開出全國第一槍，十一月針對縣內利澤和龍德工業區閒置私有土地開徵「空地稅」，除原地價稅，再加徵五倍計算，引發工業區廠商反彈。宜蘭縣代理縣長陳金德以宜蘭經濟環境不佳、回歸中央政策為由，裁示暫時停止開徵，全案喊卡。

前縣長林聰賢時代公告 3年緩衝期

宜蘭縣政府在一○四年三月二十四日，前縣長林聰賢時代公告，為有效促進利澤與龍德工業區土地利用，避免土地閒置，給兩工業區廠商三年緩衝期限，廠區私有地如果超過一○七年三月二十四日，尚未請領建照開工者，將依土地稅法，以應納地價稅為基本稅額，另加徵五倍「空地稅」，直到領照開工為止，縣府曾表示，全國僅宜蘭公告實施。

利澤工業區面積三二九點○五公頃，其中私有地一百三十公頃，民國八十五年工業區開發至今，私有地只有約五十八點七三公頃建廠，開發率四十五點一五％；龍德工業區民國六十九年開發，面積兩百三十六公頃，私有地近一百八十公頃，開發率較高已達九十七點四％。

有94筆私地須繳稅 11月起將開徵

三年緩衝期限已至，地價稅將於十一月開徵，有九十四筆私有地須繳稅，每年可為縣庫增加逾一千三百萬元稅收，但新政策引發利澤及龍德工業區廠商反彈，認為宜蘭經濟環境不佳，加徵稅額只會讓投資環境更惡化。

代理縣長陳金德昨在縣務會議中裁示，宜蘭經濟環境不佳，決定暫時停止開徵「空地稅」。他指出，中央即將公告「產業園區閒置土地認定與輔導使用及強制拍賣辦法」，罰鍰比縣府加徵的地價稅高，還會要求廠商強制拍賣土地，宜縣暫緩開徵「空地稅」，也是配合中央政策。

中央新辦法將公告 宜縣配合叫停

縣府地政處表示，中央辦法最快會在十一月公告，不過，目前政策會再給業者兩年緩衝期；有人質疑，取消開徵空地稅，中央法令又還沒上路，造成工業區閒置土地無法處分的空窗期。陳金德強調，如果縣內經濟環境好轉，或中央公告時程延後，造成空窗期太長，縣府會進行評估，隨時可以重啟開徵。