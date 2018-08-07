〈南部〉捷運延伸林園 陳其邁韓國瑜表支持

2018-08-07

〔記者洪臣宏、王榮祥／高雄報導〕捷運紅線延伸林園每逢選戰都成了攻防焦點，高雄市長參選人民進黨陳其邁、國民黨韓國瑜都支持，話語間卻彼此交鋒，較勁意味濃厚，但也讓該案有了共識而露出一線曙光。

捷運局︰今期末報告審查

高市捷運局則表示，捷運紅線延伸林園今天將進行期末報告審查，主要內容是路線規劃評估，如果審查過關，下一步將報請交通部進行可行性評估；目前路線規劃由紅線R3站延伸到林園、全長約十二公里，初步設定兩種模式選擇，一為高架輕軌、經費約兩百多億元，一為部分地下化、部分高架化的捷運，經費約四百多億元。

市議員參選人韓賜村前天夜間成立與陳其邁的聯合競選服務處，大雨滂沱，台下支持者不減熱情，許多人就是衝著捷運紅線延伸林園的承諾而來。

陳其邁表示，捷運紅線延伸是林園人共同的願望，也是關係林園發展、交通最重要的建設，他前幾天與總統蔡英文開會時，所有高市立委都一起向總統拜託，他轉述總統說法，既然該案對林園發展、轉型正義如此重要，那就去做，並交代行政院開始計畫。

他話鋒一轉指出，一九九○年高市原本要興建四條捷運，卻被國民黨砍到剩兩條，前瞻基礎建設計畫要興建黃線，串聯三民、鳥松、鳳山及前鎮區，且捷運紅線也要延伸至路竹，連結高雄、台南這條科技走廊，未來華邦電、台積電及日月光等全世界最重要半導體大廠都在高雄，國民黨卻用盡方法阻擋，迫使民進黨立委要去顧立法院、打架爭取。

陳其邁︰錢就讓我來想辦法

陳其邁說，如今選舉到了，有人開始說要蓋捷運，就像「吃西瓜反症」，不知道國民黨黨團在立院反對，也不知道錢要從哪裡來，陳其邁說：「錢就讓我來想辦法。」獲得如雷掌聲。

他不忘拉抬韓賜村，表示若韓落選不敢保證該案能否實現，藉此呼籲團結，讓議會能夠過半，不讓捷運紅線延伸林園在議會夭折。

韓國瑜︰爭取中央更多經費

韓國瑜表示，當時前瞻計畫有很多問題，身為在野黨的立院國民黨團本來就有責任提出質疑；而站在地方立場，韓國瑜為地方爭取建設的理念，與國民黨立院黨團職責並沒衝突，且前瞻計畫已通過，他當然會想替地方爭取更多，只是會在財務層面有更多考量，一旦他當選高雄市長，會爭取中央更多經費。