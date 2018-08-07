〈北部〉遴選未通過 花蓮名校國風國中校長「待聘」

2018-08-07

〔記者王峻祺／花蓮報導〕年年招生爆滿的花蓮縣國風國中，學生數近一千六百人，居縣內學生數最多寶座，不僅是家長眼中熱門名校，連教職員缺也搶破頭，但今年校長遴選卻意外不通過，公告結果為「待聘」，震驚花蓮教育界。花蓮縣政府教育處長劉美珍說，將持續審慎考量，遴選出最合適的校長。

遴選結果出爐 國風竟榜上無

國風國中學生人數達一千五百六十七人，是花蓮縣內第一大校，日前花蓮縣一百零七學年度縣立國中小學校長遴選結果出爐，總計廿五所國中小校長異動，並有三位校長退休，但最受關注的國風國中卻罕見「榜上無名」。

有資深校長透露，國風國中校長一職長期是縣內「元老級」校長寶座，更是「當紅之人」才有可能會被遴選上，沒有一定年資、地位是不可能坐上校長位置，今年應該是有合適人選，但看到最後遴選「待聘」結果，也感到相當意外。

疑資、經歷不夠純熟 4人落榜

國風國中總計六十班，另設語資、體育及美術班等藝術才能班，前校長鍾宜智二零一六年上任後，任職期間因開車撞死人，成為輿論焦點，今年三月自願回任教師平息風波，改由候用校長留啟民接任至今年七月底。

據了解，今年有四名校長參與國風國中校長遴選，但經由教育處、家長代表及校方代表組成的遴選委員會審議名單後，最後予以不同意，等同所有參與遴選的校長人選均「未通過」，疑似是資歷及經驗還不夠「純熟」。

代理校長留啟民 續任一年

花蓮縣政府教育處長劉美珍指出，國風國中已核派現任代理校長留啟民續任一年；校長遴選結果於上月卅一日公布，總計國中校長有一位新任、四位續任、一校待聘；國小校長則有四十二位異動，另三位校長申請退休，本月九日將在縣府大禮堂佈達。