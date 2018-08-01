〈台北都會〉〈托育政見大車拚〉丁守中：一校一公托 發奶粉、尿布券

2018-08-01

一里一中心 托兒托嬰托老

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中昨公布育兒六大政策，包括推動「落實一校一公托」、「一里一家庭福利服務中心」、「嬰兒奶粉、尿布券」等。他指出，現在很多學校都有閒置校舍，如老松國小過去是萬人國小，如今只有四百五十個學生，主張可將閒置教室變成公托，更可以增設樂齡中心，讓銀髮族可以和兒孫一起上學照顧，家長不用再擔心下班誰要接小孩。

中低收月發5千元奶粉券等

此外，丁守中提倡透過減免土地、房屋稅及增額容積，鼓勵企業設置托幼中心，也可以利用容積獎勵及捷運聯合開發案，於大眾運輸站周邊普設托幼中心。丁也說，他也會透過容獎在每個里爭取兩百坪以上的空間設置「一里一家庭福利服務中心」，一次包辦托兒、托嬰、托老。

丁守中指出，針對中低收入家庭將會每月發放五千元的奶粉券、尿布券，當市長後也會全面放寬育兒津貼。對於育兒政策財源哪裡來，丁受訪表示，可以透過土地開發、容積銀行，並指前市長郝龍斌在二○一四年即創造七百多億元，不認為財源是問題。

丁守中競選總幹事王敏育則開砲，市長柯文哲二○一四年喊出公、私立幼兒園比例可提高至七比三，但四年下來，柯文哲一所公立幼兒園都沒有增加，政策完全跳票。而在公共托育中心方面也落後新北市，年底數量僅新北五分之一，更說前市長郝龍斌在最後二年增設十三間公共托育中心，柯三年只增加七間，數量只有一半。