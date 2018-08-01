〈北部〉花蓮金針花季 首創星空點燈音樂會

2018-08-01

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮金針花季將在八月四日開跑，今年預計會有六十八公頃如同黃金海浪般的壯麗金針花海迎接遊客，其中六十石山更首度推出星空點燈音樂會、舉辦限定農遊，透過賞花專車飽覽花海美景，品嘗在地金針風味餐；赤科山則首開週末付費接駁專車，方便民眾上山賞花。

花蓮金針種植面積高達五百廿公頃，面積及產量約占全國八成，今年產季前因氣候宜順，金針植株生育情形良好，花蕊陸續抽枝綻放，目前富里六十石山及玉里赤科山已陸續進入高山金針產季，估計八月中旬盛開。

花蓮縣富里鄉的六十石山，今年金針花季在八月四日登場後，將一路持續到九月廿四日，包括花東縱谷國家風景區管理處、富里鄉農會都會推出一日遊行程，八月五日至九月二日間，每週五、六、日晚間七時到九時，還將舉辦星空點燈音樂會。

富里鄉農會總幹事張素華說，今年首推星空點燈音樂會，由各店家創意營造造型燈具，廿處的燈飾造景，絕對能讓遊客在夜間看見六十石山的另一面貌，一同欣賞天上銀河、地上燈景，享受最浪漫的夏夜風情。

富里鄉農會自八月三日至九月十日間也規劃賞花體驗行程，限定「平日」開團、假日不接團，費用每人一千三百九十九元、八人成行，將從富里火車站出發，參觀富里老街、品嘗特色餐及六十石山金針花海等體驗，並贈送富里米一包。

玉溪地區農會開辦「赤柯山賞花接駁車」，從八月四日起，連續五個週六、週日發車，每天共兩梯次，分為上午八點半、下午一點半出發，專車將前往赤柯山各個打卡地標賞花，全程來回約三小時，每梯次限四十人，需預先報名，費用每人五百元，並送玉溪好米一包。

花蓮縣政府表示，金針花最佳賞花時程預計在八月十日至九月廿日之間，建議遊客可在出發前至各地區農會臉書專頁觀看最新花況。六十石山及赤柯山均禁止甲、乙類客車行駛，僅開放九人座（含）以下小客車及機車上山，其中六十石山採單向上山、下山方式通行，並在每日上午八時至下午五時進行交通管制。