〈中部〉台一線斗南義和段事故多 民控分隔島植栽太高

2018-07-28

〔記者黃淑莉／雲林報導〕省道台一線雲林斗南義和段意外事故頻傳，民眾質疑分隔島植栽太高阻擋行車視線，多次反映將植栽矮化，卻遲未獲改善，十多位居民昨天在縣議員蔡東富等人率領下前往公路總局第五工程處斗南工務段拉白布條抗議；斗南工務段允諾明天改善完成。

斗南工務段允明天改善完成

昨天一、二十人拿著「公務員怠忽職守」、「草菅人命漠視民意」白布條到斗南工務段抗議，斗南鎮代會主席沈暉勛及多位鎮代也到場聲援；斗南田頭里民林俊銘表示，去年十二月開車載妻子返家，行經該路段發生事故，妻子傷重不治，自己也鬼門關前走一回，社區學生、居民進出險象環生，希望不要再發生憾事，但陳情多次都未見改善。

蔡東富指出，他過路口都心驚膽顫，邀請斗南工務段、雲林縣府等單位會勘，在道安會報中也提案要求降低該路段分隔島植栽高度，但至今數月，斗南工務段並未改善，根本是敷衍了事，質疑工務段段長李幹祺怠忽職守，要求公路總局調查並在三天內改善。

李幹祺指出，分隔島植栽高度在距離島端廿五米為矮灌木，其他植栽高度為一四○公分左右，主要是為避免對向車輛眩光影響行車安全，上次會勘後矮灌木範圍延長十五米，但地方希望能再延長廿五米，工務段將依道安會報決議在明天改善完成。