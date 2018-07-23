〈南部〉撩妹話正夯 公車、博物館也跟風

2018-07-23

〔記者劉婉君／台南報導〕你被撩了嗎？近來網路刮起「撩妹」風潮，大台南公車及奇美博物館紛紛跟進，讓不少網友大喊「被撩到心頭小鹿亂撞」，不過，國立台灣歷史博物館則反其道而行，推出「拒絕語錄」，教民眾深度說「不！」也讓看膩了撩妹金句的民眾大讚是「本系列最讚」、「看完好想去看展。」

雙層巴士有點熱 因為愛火在燃燒

「玉井芒果很甜，你的笑更甜」、「抱歉讓你覺得上層有點熱，那是因為我的愛火在燃燒」，分別配上橘幹線公車及雙層巴士的照片，是「台南巴士通」粉絲頁最近跟隨流行推出的撩妹金句，獲得許多網友好評。

奇美希臘男神出招 很能射中人心

奇美博物館七位希臘男神也不甘示弱，愛神愛洛斯「只有你，能射中我的心」、海神波賽頓「你的雙眸，是大海中最閃亮的珍珠」等，其中，眾神之王宙斯「我幻化萬物，只為變成你心中的那一人」吸引最多討論，網友看見宙斯撩妹，不免回應「你知道你的正宮赫拉在後面很怒嗎？」互動相當有趣。希臘男神的撩妹術，也讓民眾更進一步認識館外聳立的雕像，一名林姓遊客表示，看過貼文後再帶小孩到博物館，突然覺得雕像變親切了。

台史博推「拒絕」 千里眼看走眼

網路一片甜滋滋的撩妹風，也讓有些網友抱怨看得好膩，台史博小編推出的「拒絕語錄」，教民眾如何深度SAY NO！也因此被許多網友大讚是「清流」，並被熱烈分享，表示想到台史博和圖中文物拍照，甚至有人點名最近製作皇帝撩妹金句的故宮「故宮小編快接招」。

台史博將常設展與特展中的文物，配上簡單的文字，相當傳神，例如「唐山過台灣」中的偷渡客鄭阿興從船艙露出一顆頭說「與其和你度一生，不如勇渡黑水溝」；千里眼「當初愛上你，是我看走眼」；伊能嘉矩「我屬於田野，不屬於你」；還有「我在世界中心，尋找沒有你的地方」、「我求了五百年，求佛了結你我的孽緣」，每一篇都讓網友看了哈哈大笑。