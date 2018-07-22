〈南部〉打通瓶頸 路竹復興路拓寬成4線道

2018-07-22

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄路竹區高七線復興路，通往高雄科學園區交通流量大，車潮無法宣洩常造成塞車，立委邱志偉花了兩年時間，邀集各單位會勘，爭取到一．四億餘元經費，將復興路從兩線道拓寬至四線道，讓交通不再打結。

路竹區復興路是中山高通往高雄科學園區快速道路的必經之路，往北至路竹火車站方向路段，因路寬只維持兩線道，但自復興路三二七巷路口後又恢復成四線車道，路寬不一導致車輛瞬間壅塞，車流無法宣洩。

中央挹注逾1.4億 長約1030公尺

邱志偉從二○一六年起，與高市府聯手向中央爭取拓寬工程經費，拓寬工程範圍北起復興路三二七巷路口，南至南科高雄園區中山高聯絡道，長度約一○三○公尺，將現有兩線道旁的三米排水溝覆蓋轉化為道路通行空間，為配合道路拓寬，水利局也將區域排水工程納入拓寬工程一併施作。

新工處指出，工程開工以來，因既有道路上有台電及電信電桿需配合遷改，自來水管、電信電纜及瓦斯管配合預埋，為克服管線牴觸問題，透過多次召開相關管線協調會議，在保持既有道路通行的情況下，讓兩側工程能順利運作，施工過程困難重重，所幸在施工團隊努力下終於順利完工。

邱志偉表示，復興路拓寬工程費總計約一．七五億元，經高市府提報生活圈計畫，由中央挹注約一．四四億元補助，全線終於在今年七月中旬完工，讓復興路這條通勤族及地方居民高度使用的重要道路暢通，不僅可紓解車流量，拓寬後的道路變得寬敞舒適又平穩，對於行車安全提升也有相當助益。