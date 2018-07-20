〈南部〉韓國瑜籲輕軌二階停建 市府︰請多做功課

2018-07-20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜昨天搭乘輕軌，認為輕軌二階一定要停工，等新市長上任再決定；基進黨與高市府則反駁說，輕軌是國民黨中央執政時核定，請韓多做功課，不要老是信口開河講外行話。

韓國瑜說，相較於輕軌一階屬於觀光、旅遊列車，可以悠閒搭乘，輕軌第二階段已進入生活圈，對於大順路、美術館一帶造成很大影響，大順路從十九公尺縮成十一公尺，當地將陷入交通黑暗期，他聽到許多抗議聲浪。

他指出，希望輕軌二階立刻停工，等新市長就任後，再來做這個重大決定，對市民與施工品質都是保障，他承諾如果當選市長，會與當地居民討論。

一旁基進黨市議員參選人洪正、陳柏惟、李欣翰大聲抗議，指國民黨並無資格反對輕軌，輕軌不是國民黨的政治工具，請韓國瑜與國民黨別再作秀搏版面。

新聞局長張家興則說，「高雄環狀輕軌捷運建設」於二○一二年底獲行政院核定，是國民黨中央執政時期，少數兌現給高雄的國家重大經建計畫。

張家興強調，韓國瑜從台北來到高雄也有一段時間了，不了解高雄市爭取大眾運輸系統的辛苦過程也就罷了，連自己所屬政黨在執政時期給高雄的承諾都不認帳，他建議韓國瑜應對高雄市政多下功夫補課，不要老是信口開河講外行話。

高市府重申，輕軌建設不會停。